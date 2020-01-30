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Kırklareli Meşe Balı İstanbul’da tanıtıldı

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 30.01.2020 10:05 | Son Güncelleme

Trakya Kalkınma Ajansı ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğiyle Kırklareli Meşe Balını tanıtmak üzere coğrafi işaret başvurusu yapılan Kırklareli bal ve arıcılık ürünleri firmaları, 9.

Trakya Kalkınma Ajansı ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğiyle Kırklareli Meşe Balını tanıtmak üzere coğrafi işaret başvurusu yapılan Kırklareli bal ve arıcılık ürünleri firmaları, 9. APICENTER Arıcılık ve Arı Ürünleri Festivali’ne katıldı.
İstanbul Bal Üreticileri tarafından düzenlenen 9. APICENTER Arıcılık ve Arı Ürünleri Festivali bu yıl Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezinde gerçekleşti. Çeşitli etkinliklerin de yer aldığı festivalde sektörün önde gelen temsilcileri, üreticiler, tüketiciler, bürokratlar ve akademisyenler bir araya geldi. Coğrafi işaret başvurusu tamamlanan Kırklareli Meşe Balının tanıtılması amacıyla festivale Trakya Kalkınma Ajansı koordinasyonunda Kırklareli’den Balkan Bal Evi ve Akbal Arıcılık firmaları katılım sağladı. 9 ayrı ülkeden de firmaların katıldığı festivale toplam 124 firma katıldı. 5 yabancı ülkeden katılan alanında uzman kişiler tarafından seminer verildi. Türkiye’nin her yerinden arıcıların ve 13 ülkeden ziyaretçilerinin katıldığı festivalde ziyaretçilerin Kırklareli Meşe Balına ilgisi yoğun oldu. 3 gün süren festival süresince Kırklareli Meşe Balı standını Tanju Çolak gibi önemli isimler de ziyaret etti.
Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğinde Kırklareli Meşe Balı coğrafi işaret başvuru süreci 10 Aralık 2019 tarihinde tamamlandı. 2020 veya 2021 yılında tamamlanması beklenen süreç sonunda Kırklareli Meşe Balına coğrafi işaret alınması planlanıyor.

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