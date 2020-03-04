Kırklareli, Rus tur acentelerine tanıtıldı

"Rusya merkezli şirket ve onun Türkiye ağı ile Trakya Kalkınma Ajansı iş birliğinde hem Kırklareli'ni hem de sonrasında Edirne'yi gezdirerek, bölgemizin doğal, tarihsel güzelliklerini ve farklı destinasyonlarını tanıtma imkanımız olacak. Bir bağ evinde Kırklareli'nin peynirini, kaşarını, hardaliyesini tattırdık. Yine tarihi bir mekanda Kırklareli'ne ve Trakya bölgesine ait yöresel yiyecekleri tattırdık. Rusya'dan gelecek turistlerimizin nasıl ve ne şekilde ağırlanacağı konusunda ön bilgi almak için tur şirketlerimiz geldi."

Şahin, yaklaşık 3 ay önce de Rusya'dan gazete, dergi ve televizyon muhabirlerini kentte ağırladıklarını dile getirdi.

