YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Kırklareli-Saray duble yol yapımı sürüyor

Kırklareli-Saray duble yol yapımı sürüyor

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 17.06.2020 16:33 | Son Güncelleme

Kırklareli sınırları içerisinde devam eden duble yol yapım çalışmaları yerinde incelendi.Kırklareli Valisi Osman Bilgin ve Karayolları 1.

Kırklareli sınırları içerisinde devam eden duble yol yapım çalışmaları yerinde incelendi.
Kırklareli Valisi Osman Bilgin ve Karayolları 1. Bölge Müdürü Turgay Çolak, ilk olarak Tekirdağ’ın Saray ilçesinden Kırklareli il merkezine kadar yapımı süren yolun Pınarhisar kesiminde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. Vali Bilgin ve Karayolları 1. Bölge Müdürü Çolak, daha sonra Kırklareli ile Edirne arasında devam eden yol yapım çalışmalarını da yerinde inceledi.
Vali Bilgin, Kırklareli ile Edirne arasında devam eden yolun İnece ve Ürünlü’den geçen kısmının yaz aylarında hizmete açılacağını belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte Arda Türkmen'in 15 yaş küçük sevgilisi İşte Arda Türkmen'in 15 yaş küçük sevgilisi
Belediye başkanı kayak yaparken kaburgasını kırdıBelediye başkanı kayak yaparken kaburgasını kırdı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sakarya'da koronavirüs tespitine yönelik "Toplum Tarama Çalışması" başlatıldı

Sakarya'da koronavirüs tespitine yönelik "Toplum Tarama Çalışması" başlatıldı

Müdür Sönmez 12 yıl aradan sonra görevine geri döndü

Müdür Sönmez 12 yıl aradan sonra görevine geri döndü

“Hoş Geldin Bebek” ziyaretleri devam ediyor

“Hoş Geldin Bebek” ziyaretleri devam ediyor

Milletvekili Arvas ve belediye başkanlarından Bakan Varank’a ziyaret

Milletvekili Arvas ve belediye başkanlarından Bakan Varank’a ziyaret

Kocaeli'de trafik kazası nedeniyle şehit olan polis memuru için tören düzenlendi

Kocaeli'de trafik kazası nedeniyle şehit olan polis memuru için tören düzenlendi

Konya’da tır ve hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Konya’da tır ve hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Kırklareli Namaz Vakitleri 17 Haziran Çarşamba

İmsak
03:25
Sabah
05:29
Öğle
13:17
İkindi
17:18
Akşam
20:55
Yatsı
22:49

Kırklareli Nöbetçi Eczaneler17 Haziran Çarşamba

Sağlık Eczanesi
Merkez
Turgut Eczanesi
Luleburgaz
Deniz Eczanesi
Buyukkaristiran
Çelik Eczanesi
Babaeski
Orhan Eczanesi
Alpullu
Serap Eczanesi
Buyukmandira
Demirköy Eczanesi
Demirkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Kırklareli’de tarımsal istatistik çalışmaları TÜİK sisteminde

Kırklareli’de tarımsal istatistik çalışmaları TÜİK sisteminde

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Bağımsızlık ateşini yakmalarına virüs engel olamadı

Bağımsızlık ateşini yakmalarına virüs engel olamadı

AFAD Başkanı Güllüoğlu: "Türkiye Kovid-19 sürecini başarıyla yürütüyor"

AFAD Başkanı Güllüoğlu: "Türkiye Kovid-19 sürecini başarıyla yürütüyor"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.