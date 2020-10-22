YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Kırklareli Valiliği’nden yeni tedbir paketi

Kırklareli Valiliği’nden yeni tedbir paketi

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 22.10.2020 17:39 | Son Güncelleme

Kırklareli’de cenaze ve sünnet merasimlerinde yapılacak mevlitlere düğün ya da cenaze sahiplerinin birinci derece yakınları dışında katılımın olmayacağı, cenazelerde oluşan kalabalıkları önlemek amacıyla vefat eden kişilerin defin yeri ve saati konusunda bilgi verilmeyeceği bildirildi.Kırklareli Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla il genelinde önemli kararlar alındı.

Kırklareli Valiliği’nden yeni tedbir paketi

Kırklareli’de cenaze ve sünnet merasimlerinde yapılacak mevlitlere düğün ya da cenaze sahiplerinin birinci derece yakınları dışında katılımın olmayacağı, cenazelerde oluşan kalabalıkları önlemek amacıyla vefat eden kişilerin defin yeri ve saati konusunda bilgi verilmeyeceği bildirildi.
Kırklareli Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla il genelinde önemli kararlar alındı. Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında oy birliğiyle şu kararlar alındı:
"İlimizde cenaze ve sünnet gibi merasimlerde yapılacak mevlitler sadece birinci derece yakın akrabaların katılımıyla sınırlı tutulacak. Vefat eden vatandaşların salalarında mevtanın kimlik bilgisi dışında defin günü, defin yeri ve saati konusunda ayrıntılı bilgi verilmemesine, belediye başkanlıkları ve müftülüklerin ölümlerle ilgili anons ve duyuru yapmamasına dikkat edilecek. İlimizde 25 Ekim Pazar günü yapılması planlanan berber, kuaför, güzellik salonu denetimlerinin 23 Ekim Cuma günü, yapılması planlanan AVM denetimlerinin 25 Ekim Pazar günü yapılmasına karar verildi. İlimizde salgının yayılmasını engellemek amacıyla fiziki mesafe kurallarının önemi, kapalı alanlarda kalabalık kitleler oluşturulmaması gerekliliği, kapalı yerlerin havalandırılması gerekliliği belediyelerin, il özel idarelerin ve kolluk kuvvetlerinin sesli duyuru sistemleri ile camilerden 3 saat ara ile duyuracak. Okul kantinlerinin tedbirler dahilinde faaliyetine izin verilecek."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Skandal iddia! İngiliz gençler Para kazanmak için... Skandal iddia! İngiliz gençler Para kazanmak için...
Kırklareli'nde kar yağışı başladıKırklareli'nde kar yağışı başladı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Trabzonspor, Kadıköy'de galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak
Trabzonspor, Kadıköy'de galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak
MHP’lı Ilıkan: ”Güvercin Sokak’a sahip çıkalım“
MHP’lı Ilıkan: ”Güvercin Sokak’a sahip çıkalım“
Alpaslan’a Kütahya’nın zenginliklerini anlattılar
Alpaslan’a Kütahya’nın zenginliklerini anlattılar
Bursaspor, Menemenspor deplasmanında
Bursaspor, Menemenspor deplasmanında
Amedspor, deplasman galibiyeti özlemine son verdi
Amedspor, deplasman galibiyeti özlemine son verdi
Diyarbekirspor’un gençleri gelecek için umut verdi
Diyarbekirspor’un gençleri gelecek için umut verdi

Kırklareli Namaz Vakitleri 22 Ekim Perşembe

İmsak
05:59
Sabah
07:24
Öğle
13:01
İkindi
15:57
Akşam
18:27
Yatsı
19:47

Kırklareli Nöbetçi Eczaneler22 Ekim Perşembe

Okumuş Eczanesi
Merkez
Mehtap Eczanesi
Luleburgaz
Deniz Eczanesi
Buyukkaristiran
Yeşim Eczanesi
Babaeski
Nergiz Eczanesi
Alpullu
Serap Eczanesi
Buyukmandira
Başak Eczanesi
Demirkoy
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Kırklareli'nde Kovid-19 ile mücadelede hayatını kaybeden sağlıkçılar için sergi açıldı
Kırklareli'nde Kovid-19 ile mücadelede hayatını kaybeden sağlıkçılar için sergi açıldı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Lüleburgaz HEM’den istihdam garantili kurs
Lüleburgaz HEM’den istihdam garantili kurs
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.