Kırklareli Valisi Bilgin, Fatih Dökümhanesi'nde incelemelerde bulundu

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Demirköy ilçesinde, İstanbul'un fethinde kullanılan top ve güllelerin döküldüğü Fatih Dökümhanesi'nde ve yerleşke içindeki tarihi camide incelemelerde bulundu.

Turizme kazandırılması için düzenleme çalışmaları yapılan dökümhaneyi gezen Vali Bilgin, camideki restorasyona ilişkin de yetkililerden bilgi aldı.

Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada buradaki tarihi caminin Valilik ve Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edildiğini söyledi.

Çağ açılacak kadar önemli fethin İstanbul'un fethi olduğunu anımsatan Bilgin, "İstanbul'un fethinde şahi toplarının hazırlanması süreci var. Surların yıkılmasında en önemli unsur şahi toplarıdır. Şahi topları Demirköy ilçesindeki Fatih Dökümhanesi'nde döküldü. Burada biz özellikle dökümhane alanının turizme kazandırılması ve tarihin canlandırılması için çalışmalar yaptık." ifadelerini kullandı.

Bilgin, dökümhaneye ulaşımın sağlandığı 2 kilometrelik yolun aslına uygun olarak taştan yapıldığını anlattı.

- Tarihi Fatih Dökümhanesi

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethinde kullandığı toplar ve gülleler, tarihi Demirköy Fatih Dökümhanesi'nde yapıldı. Dönemin ileri teknolojisi kullanılan dökümhanede, 15. yüzyıl ortalarından 19. yüzyıl sonlarına kadar aralıksız üretim gerçekleştirildi.

