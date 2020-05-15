Kırklareli Valisi Bilgin: "Hayatını kaybeden 28 kişinin 10'unda D vitamini eksikliği var"

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, kentte yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybeden 28 kişinin 10'unda D vitamini eksikliği olduğunu belirterek, "Biraz da güneşte kalarak D vitamini alınmalı. Türk toplumunun birçoğunda D vitamini eksikliği var. Ellerimizi açarak güneşlenelim." dedi.

Vali Bilgin, Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğünün telekonferans yöntemiyle gerçekleştirdiği "Kırklareli'nde Eğitim Buluşmaları" programında yaptığı konuşmada, koronavirüs salgını döneminde Milli Eğitim Bakanlığının eğitim alanında çok ciddi adımlar attığını, öğrencilere çeşitli programlar üzerinden uzaktan eğitim verildiğini anımsattı.

Kendisinin, kızının ve eşinin Kovid-19 salgınına yakalandıklarını ancak bu hastalığı yendiklerini anlatan Bilgin, çok zor bir süreç geçirdiklerini ifade etti.

Bilgin, kentte yaklaşık 500 vakanın tespit edildiğini, bu hastaların birçoğunun hastalığı yenmeyi başardığını dile getirdi.

Türkiye'de 2000'li yılların öncesinde bazı vatandaşların hastanelerde rehin kaldığı haberlerinin okunduğunu, zenginin özel hastanede, fakirin SSK hastanelerinde kuyruk beklediği dönemleri yaşadıklarını anlatan Bilgin, şöyle devam etti: