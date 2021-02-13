Kırklareli Valisi Bilgin, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı:

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında CoronaVac aşısı yaptırdı.

Sağlık çalışanı tarafından aşısı uygulanan Vali Bilgin, AA muhabirine, kentteki aşı çalışmalarının Sağlık Bakanlığı koordinesinde yürütüldüğünü söyledi.

Son dönemde dünyanın salgına karşı olağanüstü bir mücadele verdiğini anlatan Bilgin, "Nisan, mayıs, kasım ve aralık ayları salgın açısından zor geçti. İnşallah aşıyla dünyamız ve insanlık en kısa sürede bu sıkıntıdan kurtulur. Aşı çalışmaları çok önemli. Aşıyla ilgili kamuoyunda farklı anlatımlar oluyor ancak biz sağlıkçılarımıza güvenmeliyiz. Bu işin uzmanı onlar, tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum." dedi.

Bilgin, herkesin uzmanların açıklamalarını dikkate alması gerektiğini vurgulayarak, kentte Kovid-19 tedbirlerine uyan vatandaşlara teşekkür etti.

