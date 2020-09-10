YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Kırklareli Valisi Bilgin Kovid-19 denetimlerine katıldı

Kırklareli Valisi Bilgin Kovid-19 denetimlerine katıldı

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 10.09.2020 18:09 | Son Güncelleme

"Bugün iyi noktada olmamız, yarın iyi noktada devam edeceğimiz anlamına gelmiyor. Mümkün olduğu kadar kırsal alanlarda zaman geçirmeye çalışalım. Mümkün olduğu kadar kafe ve restoranlarda, caddelerde belirlenen net kurallara uyalım"

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında denetimler gerçekleştirildi.

Vali Osman Bilgin, bir otelde gerçekleştirilen denetimin ardından yaptığı açıklamada, denetimlerde en çok temizlik, maske ve mesafe kurallarına dikkat ettiklerini söyledi.

Tedbirlere uyulan illerden birinin Kırklareli olduğunu anlatan Bilgin, "Son yapılan analizlerde de bakanlıklarımızın yaptığı değerlendirmelerde de kurallara riayet konusunda çok şükür iyi konumdayız. Bugün iyi noktada olmamız, yarın iyi noktada devam edeceğimiz anlamına gelmiyor. Mümkün olduğu kadar kırsal alanlarda zaman geçirmeye çalışalım. Mümkün olduğu kadar kafe ve restoranlarda, caddelerde belirlenen net kurallara uyalım. " dedi.

Bilgin, ticari hayatın devam etmek zorunda olduğunu vurgulayarak "Hem işletmecilerimiz hem vatandaşlarımız bu konuda belirlenen ilkelere, çalışma rehberinde açıklanan kurallara uysunlar. Tedbirlerimizi alalım. Yaşamdan kopmayalım. Yaşamın içinde olalım ama tedbirli olalım." diye konuştu.

Kimsenin rehavete kapılmaması gerektiğini belirten Bilgin, şunları kaydetti:

"Pozitif bazı vakaları yakaladık. Malumunuz bir ilçemizde iş yerinde çalışırken yakaladık, bir yerde köftecide yakaladık. Bunları alıp bir yere yerleştirmiştik ama bundan sonra bu kişilere hem ceza yazacağız hem orada kalmayla ilgili yeni çıkacak normla beraber kaldığı süre içerisinde ondan parasını alacağız. Hem de açık ve net söylüyorum bugün herkese sesleniyorum; bunun Türkiye Millet Meclisi tarafından da taksirle ölüme sebebiyet verme hatta kasten ölüme sebebiyet verme kavramı içerisine girmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu, bazı ülkelerde yapılıyor çok yüksek miktarda para cezaları veriliyor."

Daha sonra Kırklareli Valiliğince, Kovid-19 tedbirlerine uyan ve denetimlerde yüksek puan alan otele, "yıldızlı işletme" belgesi verildi.

Denetime Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ve Ticaret İl Müdürü Mustafa Uzan da katıldı.

Öte yandan ekipler, il genelinde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını denetledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kanal 7'de şeytanı oynamıştı! Bu halini görenler kim olduğunu tanıyamıyor Kanal 7'de şeytanı oynamıştı! Bu halini görenler kim olduğunu tanıyamıyor
Belediye başkanı kayak yaparken kaburgasını kırdıBelediye başkanı kayak yaparken kaburgasını kırdı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu
Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu
İbanoğlu, Denizlispor’a başarılar diledi
İbanoğlu, Denizlispor’a başarılar diledi
DPÜ’de ’Uzaktan eğitim’ konulu seminer
DPÜ’de ’Uzaktan eğitim’ konulu seminer
Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Denizli’de 32 öğretmen evlerinde karantina altına alındı
Denizli’de 32 öğretmen evlerinde karantina altına alındı
Göztepe, Denizlispor maçının hazırlıklarına devam etti
Göztepe, Denizlispor maçının hazırlıklarına devam etti

Kırklareli Namaz Vakitleri 10 Eylül Perşembe

İmsak
05:11
Sabah
06:39
Öğle
13:13
İkindi
16:47
Akşam
19:37
Yatsı
21:00

Kırklareli Nöbetçi Eczaneler10 Eylül Perşembe

Balkan Eczanesi
Merkez
İlaç Evi Eczanesi
Luleburgaz
Deniz Eczanesi
Buyukkaristiran
Başar Eczanesi
Babaeski
Nergiz Eczanesi
Alpullu
B. Mandıra Eczanesi
Buyukmandira
Başak Eczanesi
Demirkoy
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Tarımda drone devri
Tarımda drone devri
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Kavga eden 11 kişiye Kovid-19 tedbirlerine uymamaktan 34 bin lira ceza
Kavga eden 11 kişiye Kovid-19 tedbirlerine uymamaktan 34 bin lira ceza
Kaymakam Yüce, Devlet Hastanesi inşaatını inceledi
Kaymakam Yüce, Devlet Hastanesi inşaatını inceledi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.