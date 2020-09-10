Kırklareli Valisi Bilgin Kovid-19 denetimlerine katıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında denetimler gerçekleştirildi.

Vali Osman Bilgin, bir otelde gerçekleştirilen denetimin ardından yaptığı açıklamada, denetimlerde en çok temizlik, maske ve mesafe kurallarına dikkat ettiklerini söyledi.

Tedbirlere uyulan illerden birinin Kırklareli olduğunu anlatan Bilgin, "Son yapılan analizlerde de bakanlıklarımızın yaptığı değerlendirmelerde de kurallara riayet konusunda çok şükür iyi konumdayız. Bugün iyi noktada olmamız, yarın iyi noktada devam edeceğimiz anlamına gelmiyor. Mümkün olduğu kadar kırsal alanlarda zaman geçirmeye çalışalım. Mümkün olduğu kadar kafe ve restoranlarda, caddelerde belirlenen net kurallara uyalım. " dedi.

Bilgin, ticari hayatın devam etmek zorunda olduğunu vurgulayarak "Hem işletmecilerimiz hem vatandaşlarımız bu konuda belirlenen ilkelere, çalışma rehberinde açıklanan kurallara uysunlar. Tedbirlerimizi alalım. Yaşamdan kopmayalım. Yaşamın içinde olalım ama tedbirli olalım." diye konuştu.