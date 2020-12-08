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Kırklareli Valisi Bilgin "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" uygulamasına katıldı

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 08.12.2020 16:23 | Son Güncelleme

Kırklareli Valisi Bilgin "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" uygulamasına katıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, trafikte yayalara verilen önceliğin bir ülkenin medeniyet seviyesini göstereceğini belirtti.

Bilgin, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla İçişleri Bakanlığınca başlatılan kampanya kapsamındaki uygulamaya katıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerince Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda yaya geçitlerinde uygulama gerçekleştirildi.

Vali Bilgin, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Orhan Kılıç, ekiplerce durdurulan sürücülere yayaların öncelik hakkı olduğunu anlatan bilgilendirici broşür dağıttı.

Bilgin, burada yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun direktifleri ile yürütülen "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" uygulamasının önemine değindi.

Türkiye'nin dünya milletleri arasında her zaman örnek olduğunu, sürücülerin de yaya önceliğine hassasiyet göstermesi gerektiğini vurgulayan Bilgin, şunları dile getirdi:

"Yaya önceliği konusu çok büyük önem arz etmektedir. Trafikte yayalara verilen öncelik bir ülkenin medeniyet seviyesini gösterir. Biz de ülke olarak bunun en önemli örneğiyiz. Bu manada uygulanan proje aslında basit bir uygulama olarak görülmemeli. Toplumumuzun bunu yaşam felsefesi haline getirmesi gerekiyor."

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