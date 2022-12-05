YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Kırklareli’de 1 ayda 2 bin 128 şüpheliye işlem yapıldı

Kırklareli’de 1 ayda 2 bin 128 şüpheliye işlem yapıldı

05.12.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli’de jandarma ekiplerince, kasım ayında çeşitli suçlardan aranması olan 2 bin 128 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, 1-30 Kasım tarihleri arasında 257 olay meydana geldiği ve 2 bin 128 şüpheliye işlem yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, “Alınan tedbirler neticesinde; evden hırsızlık, kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık, inşaattan hırsızlık, otodan hırsızlık, büyükbaş ve küçükbaş hayvan hırsızlığı olaylarında yüzde 29 azalma sağlanmıştır.

11 aylık dönemde suçların aydınlatılması ve suçluların yakalanması için sürdürülen çalışmalar neticesinde 2 bin 128 şüpheli yakalandı. Bunlardan bin 122’si kişilere karşı suçlar, 508’i mal varlığına karşı suçlar, 246’sı topluma karşı suçlar, 123’ü millete ve devlete karşı suçlar, 129’u ise çeşitli kabahatlerde bulunan kişilerdir” denildi.
Bu yılın 11 ayında ise 226 hırsızlık olayının çözüldüğü belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trakya'da trafik ekipleri ticari araçlarda "zorunlu kış lastiği" denetimi yaptıTrakya'da trafik ekipleri ticari araçlarda "zorunlu kış lastiği" denetimi yaptı
Aydın’ın 4 ilçesinde hayvan içme suyu göleti yapılacakAydın’ın 4 ilçesinde hayvan içme suyu göleti yapılacak
Malatya Emniyetini yasa boğan ölümMalatya Emniyetini yasa boğan ölüm
Anahtar Kelimeler:
Kırklareli

Kırklareli Namaz Vakitleri 5 Aralık Pazartesi

İmsak
06:43
Sabah
08:15
Öğle
13:07
İkindi
15:26
Akşam
17:48
Yatsı
19:15
Kırklareli ECZANELER
Kırklareli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.