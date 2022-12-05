Kırklareli’de 1 ayda 2 bin 128 şüpheliye işlem yapıldı

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, 1-30 Kasım tarihleri arasında 257 olay meydana geldiği ve 2 bin 128 şüpheliye işlem yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, “Alınan tedbirler neticesinde; evden hırsızlık, kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık, inşaattan hırsızlık, otodan hırsızlık, büyükbaş ve küçükbaş hayvan hırsızlığı olaylarında yüzde 29 azalma sağlanmıştır.

11 aylık dönemde suçların aydınlatılması ve suçluların yakalanması için sürdürülen çalışmalar neticesinde 2 bin 128 şüpheli yakalandı. Bunlardan bin 122’si kişilere karşı suçlar, 508’i mal varlığına karşı suçlar, 246’sı topluma karşı suçlar, 123’ü millete ve devlete karşı suçlar, 129’u ise çeşitli kabahatlerde bulunan kişilerdir” denildi.

Bu yılın 11 ayında ise 226 hırsızlık olayının çözüldüğü belirtildi.

