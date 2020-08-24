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Kırklareli’de 139 bin 451 büyükbaş aşılanacak

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 24.08.2020 09:17 | Son Güncelleme

Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 2020/01 sayılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Programı doğrultusunda il sonbahar dönemi şap aşılama kampanyası başlatıldı.Şap aşılama kampanyasında il genelinde 139 bin 451 büyükbaş hayvanın şap hastalığına karşı aşılanması programlanıyor.

Kırklareli’de 139 bin 451 büyükbaş aşılanacak

Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 2020/01 sayılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Programı doğrultusunda il sonbahar dönemi şap aşılama kampanyası başlatıldı.
Şap aşılama kampanyasında il genelinde 139 bin 451 büyükbaş hayvanın şap hastalığına karşı aşılanması programlanıyor. Şap aşısı ile birlikte işletme sahiplerinin vermiş oldukları düşen küpe siparişlerine istinaden gelen küpeler takılacak.
Ayrıca sevk edilecek hayvanlar için şap hastalığına karşı aşılanmış olma şartı arandığından hayvan alım ve satımlarında mağduriyet yaşanmaması için, kampanya süresince hayvan yetiştiricilerinin hayvanlarına şap aşısı yaptırmaları gerekiyor.

Kırklareli’de 139 bin 451 büyükbaş aşılanacak

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