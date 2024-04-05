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Kırklareli’de 326 çiftçiye yerli hibrit ayçiçeği tohumu dağıtıldı

İHA İHA
05.04.2024 15:21
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Kırklareli’de Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen Yerli Hibrit Tohum ile Ayçiçeği Üretimini Geliştirme Projesi çerçevesinde 326 çiftçiye tohum hibe edildi.

Kırklareli’de Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen Yerli Hibrit Tohum ile Ayçiçeği Üretimini Geliştirme Projesi çerçevesinde Kırklareli’nde 326 çiftçiye tohum hibe edildi.

İl Müdürlüğü bahçesinde tohum dağıtım töreni gerçekleşti. Tohum dağıtım törenine katılan Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven iklim değişikliği ile gıdanın önemi arttığını belirterek güvenli gıdanın önemine değindi.

Türkiye’nin kendine yetebilen bir ülke olduğunu söyleyen Tanrıseven, "Tarım ve Orman Bakanlığımız il bazlı ürün desteklemeleri çalışmasını başlattı. Yüzde 75’i hibe, yüzde 25’i çiftçilerimizin katkısıyla 326 çiftçimize 4 milyon liraya yakın tohum desteği vereceğiz. Türkiye son yıllarda tarımda ciddi bir hamle yapmış durumda. Ülkemizde neredeyse yüzde 100’e yakın oranda yerli tohum kullanılması çiftçimiz ve ülkemizin tarımı için gerçekten umut verici. Dünyada en önemli şey gıda. Gıdanız olmadığı zaman ne kadar çok silahınız olsa da fayda etmiyor” dedi.

Konuşmaların ardından tohumlar dağıtıldı.

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