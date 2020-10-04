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Kırklareli’de çeltik hasadı

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 04.10.2020 16:24 | Son Güncelleme

Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde yaklaşık 10 bin 500 dekar tarlada ruhsatlı ekimi yapılan çeltik hasadının başladığı bildirildi.Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde, Tarım ve Orman İl Müdürü Funda Özel, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ali Doğan, Babaeski Tarım ve Orman İlçe Müdürü İsmail Küçük, Büyükmandıra Beldesi Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen, Çeltik Yetiştiricileri Birlik Başkanı Tevfik Söpçeler, Babaeski Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü teknik personeli ve çiftçilerin katılımıyla çeltik hasadı yapıldı.Babaeski ilçesinde ruhsatlı 10 bin 497 dekar alanda çeltik üretiminin gerçekleştirildiğini hatırlatan İl Tarım ve Orman Müdürü Funda Özel, 65 dekar alanda yapılan çeltik hasadına katıldı.

Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde yaklaşık 10 bin 500 dekar tarlada ruhsatlı ekimi yapılan çeltik hasadının başladığı bildirildi.
Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde, Tarım ve Orman İl Müdürü Funda Özel, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ali Doğan, Babaeski Tarım ve Orman İlçe Müdürü İsmail Küçük, Büyükmandıra Beldesi Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen, Çeltik Yetiştiricileri Birlik Başkanı Tevfik Söpçeler, Babaeski Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü teknik personeli ve çiftçilerin katılımıyla çeltik hasadı yapıldı.
Babaeski ilçesinde ruhsatlı 10 bin 497 dekar alanda çeltik üretiminin gerçekleştirildiğini hatırlatan İl Tarım ve Orman Müdürü Funda Özel, 65 dekar alanda yapılan çeltik hasadına katıldı. Üreticilere bereketli bir hasat sezonu geçirmelerini dileyen Özel, problemlerini dinleyerek, fikir alışverişinde bulundu.

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Luleburgaz
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Buyukkaristiran
Çevik Eczanesi
Babaeski
Nergiz Eczanesi
Alpullu
Serap Eczanesi
Buyukmandira
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