Kırklareli’de cuma namazları kapalı pazar yerinde kılınacak

Kırklareli İl Hıfzıssıhha Kurulu kararına göre cuma namazları 15 Ocak tarihinden itibaren Kırklareli Belediyesi Kapalı Pazaryeri ve Fuar Alanı’nda kılınacak.

Kırklareli Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Covid-19 tedbirleri kapsamında camilerdeki yoğunluğu azaltmak için 15 Ocak’tan itibaren cuma namazlarının Kırklareli Belediyesi Kapalı Pazaryeri ve Fuar Alanı’nda kılınması kararı aldı. Alınan kararda, “Kırklareli Belediyesi Kapalı Pazaryeri ve Fuar Alanı’nda cuma namazlarının 15 Ocak 2021 tarihinden başlamak üzere kılınabilmesine, bu kapsamda Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenen iki cami ve ibadethanelerde alınacak önlemler ile İçişleri Bakanlığının 22 05 tarih ve 8357 sayılı genelgelerinde belirtilen tedbirlere riayet edilmesine, Kırklareli Belediyesi Kapalı Pazaryeri ve Fuar Alanı’nın cuma namazları kılınmak üzere hazır duruma getirilmesi için Kırklareli Belediye Başkanlığı, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ve Kırklareli Müftülüğü tarafından gerekli tedbirlerin alınmasına oy birliği ile karar verildi" ifadelerine yer verildi.

