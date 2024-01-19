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Kırklareli’de dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

İHA İHA
19.01.2024 10:53 | Son Güncelleme:
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Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ’da 14 adet dolandırıcılık olayına karıştığı tespit edilen şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ’da S.A.’nın toplamda 14 adet dolandırıcılık olayına karıştığı, bu olaylarda mağdurlardan telefon alarak ileri tarihli havale olarak gönderdiği, mağdurların yanından ayrıldıktan sonra havale işlemini iptal etmek suretiyle kendisine haksız menfaat temin ettiği polis ekiplerince tespit edildi. Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olaya ilişkin çalışma yaptı. Ekiplerce şüpheli Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde yakalandı.

Emniyette işlemleri tamamlanan S.A. adliyeye sevk edildi. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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