YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Kırklareli’de eğitime tablet desteği

Kırklareli’de eğitime tablet desteği

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 09.12.2020 12:57 | Son Güncelleme

Kırklareli Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, merkez ilçede bulunan ihtiyaç sahibi 40 öğrenciye tablet bilgisayar bağışlayarak “Eğitime Destek” isimli projeye destek oldu.Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Kırklareli Ülkü Ocakları Başkanı İbrahim Yücepur, “Kırklareli Ülkü Ocakları olarak ’Eğitime Destek Projesi’ kapsamında Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sayın Ahmet Yiğit Yıldırım’ın emir ve talimatları doğrultusunda öğrenci kardeşlerimize 40 adet tablet bilgisayarı ulaştırdık.

Kırklareli Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, merkez ilçede bulunan ihtiyaç sahibi 40 öğrenciye tablet bilgisayar bağışlayarak “Eğitime Destek” isimli projeye destek oldu.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Kırklareli Ülkü Ocakları Başkanı İbrahim Yücepur, “Kırklareli Ülkü Ocakları olarak ’Eğitime Destek Projesi’ kapsamında Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sayın Ahmet Yiğit Yıldırım’ın emir ve talimatları doğrultusunda öğrenci kardeşlerimize 40 adet tablet bilgisayarı ulaştırdık. Geleceğin teminatı genç kardeşlerimize başarılar dileriz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun“ dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kısıtlamaya uymayan gençler bakın nasıl yakalandı! Kısıtlamaya uymayan gençler bakın nasıl yakalandı!
Kırklareli'nde kar yağışı başladıKırklareli'nde kar yağışı başladı
1/

Kırklareli Namaz Vakitleri 9 Aralık Çarşamba

İmsak
06:47
Sabah
08:20
Öğle
13:08
İkindi
15:27
Akşam
17:47
Yatsı
19:15

Kırklareli Nöbetçi Eczaneler 9 Aralık Çarşamba

Deniz Eczanesi
Merkez
Turgut Eczanesi
Luleburgaz
Can Eczanesi
Buyukkaristiran
Başar Eczanesi
Babaeski
Nergiz Eczanesi
Alpullu
B. Mandıra Eczanesi
Buyukmandira
Başak Eczanesi
Demirkoy
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.