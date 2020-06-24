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Kırklareli'de en çok kitap okuyanlar tam ve çeyrek altınlarını aldı

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 24.06.2020 14:49 | Son Güncelleme

Kırklareli'de en çok kitap okuyanlar tam ve çeyrek altınlarını aldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valiliğince düzenlenen yarışma kapsamında en çok kitap okuyan 25 kişiye tam, 57 kişiye de çeyrek altın hediye edildi.

Kırklareli Valiliğince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde vatandaşların evde kalmalarının sağlaması ve kitap okuma alışkanlıklarının arttırılması amacıyla düzenlenen yarışmada derece girenlere ödülleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Uygulama Otelinde törenle verildi.

Vali Osman Bilgin, törende, en çok kitap okuyan 25 kişiye tam, 57 kişi de çeyrek altın hediye etti.

Bilgin, törenin ardından yaptığı konuşmada, herkesin kendisini geliştirmesi amacıyla kitap okuması gerektiğini söyledi.

İl genelinde kitap okuma alışkanlığının artması amacıyla faaliyetler düzenlendiğini belirten Bilgin, "Okumak insanı insan yapan, insanı bilgiye ulaştıran ve hayatı anlamlı kılan en önemli etkendir. Bu nedenle kahvehanelere küçük kütüphaneler kuracağız. Bunu aslında daha önce yapacaktık ama Kovid-19 süreci bunu biraz ertelememize neden oldu." dedi.

Yarışmada 16 bin öğrencinin kitap okuduğunu vurgulayan Bilgin, "Kovid-19 sürecinde evlerinden çıkmayarak kitap okuyan öğrenci ve vatandaşlarımızı tebrik ederim. Bunu sadece bir yarışma olarak görmemeli, kitap okumaya devam etmeliyiz." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Hüseyin Kalkan ise kitap okumanın insanlığın gelişimi için önemli olduğunu vurguladı.

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