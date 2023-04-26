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Kırklareli’de jandarmaya hakaret eden baba-oğul gözaltına alındı

26.04.2023 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli’de jandarma ekiplerinin araç megafonu sesinden rahatsız oldukları gerekçesiyle hakaret ve fiziksel saldırıda bulunan baba-oğlu gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde oluşan yoğun trafik için düzenleme yaptığı esnada, E.E. ile oğlu H.Ö.E. araç megafonu sesinden rahatsız oldukları gerekçesiyle ekiplere hakarette ve fiziksel saldırıda bulundu. Olayın ardından şüpheliler gözaltına alındı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan baba-oğlu adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemede E.E., haftanın iki günü adli kolluk birimine imza atması, yurt dışına çıkma yasağı; H.Ö.E. ise hakkında yurt dışına çıkma yasağı tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

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