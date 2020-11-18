Kırklareli'de karantina ihlali yapanlar HES sorgulamasına takılıyor

İstanbul'dan kente gelen sürücü Emre Çara, AA muhabirine, uygulamanın son derece yerinde olduğunu söyledi.

Her kentte bu ve buna benzer uygulamaların yapılması gerektiğini ifade eden Çara, "Uygulamayı doğru buluyorum. Bu şekilde en azından herkes denetleniyor. Nedense birçok vatandaş kurallara uymamak için çaba harcıyor. İnsanlar biraz daha duyarlı olsa bu salgın bu kadar yayılmaz. O nedenle bu denetimler çok önemli." diye konuştu.

