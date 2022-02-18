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Kırklareli'de kazada ölen çift ile Sosyal Hizmet Merkezi Müdürünün cenazeleri defnedildi

18.02.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'de kazada ölen çift ile Sosyal Hizmet Merkezi Müdürünün cenazeleri defnedildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Vize ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri toprağa verildi.

Mert Kadayıfçı (29) ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde sosyolog olan eşi Melek Kadayıfçı'nın (26) cenazeleri Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Hızırbey Camisi'ne getirildi.

Kadayıfçı çiftinin tabutlarının üzerine gelinlik ve damatlık konuldu. Çiftin yakınları zaman zaman tabutlara sarılarak, gözyaşı döktü.

Çiftin yakınları burada taziyeleri kabul etti.

İkindi namazının ardından çiftin cenazeleri Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz da katıldı.

Kazada hayatını kaybeden Vize Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Erdoğan Çanakçı'nın (59) cenazesi de Pınarhisar ilçesinde toprağa verildi.

- Olay

Dün Mert Kadayıfçı idaresindeki 39 TM 465 plakalı otomobil ile B.U'nun (43) kullandığı 34 NK 3624 plakalı tırın, Sergen köyü yakınlarında çarpışması sonucu Kadayıfçı ile yanındaki eşi Melek Kadayıfçı ve Erdoğan Çanakçı olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Kadayıfçı çiftinin yaklaşık 6 ay önce evlendiği öğrenildi.

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