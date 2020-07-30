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Kırklareli’de korona virüs denetimleri

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 30.07.2020 15:08 | Son Güncelleme

Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin, ülkemizin de içinde bulunduğu korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında Kurban Bayramı dolayısıyla bulaşma riskinin fazla olduğu kasaplar ve şarküterileri denetlenmeye devam edildiği bildirildi.Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından denetimlerle ilgili yapılan açıklamada, “İlimiz sınırları içerisindeki kasap ve şarküteriler İl Müdürlüğümüz Kontrol Görevlilerinden oluşan bir komisyon ile denetimler gerçekleştirilmektedir.

Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin, ülkemizin de içinde bulunduğu korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında Kurban Bayramı dolayısıyla bulaşma riskinin fazla olduğu kasaplar ve şarküterileri denetlenmeye devam edildiği bildirildi.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından denetimlerle ilgili yapılan açıklamada, “İlimiz sınırları içerisindeki kasap ve şarküteriler İl Müdürlüğümüz Kontrol Görevlilerinden oluşan bir komisyon ile denetimler gerçekleştirilmektedir. Covit-19 bulaşma riskini en aza indirmek için yapılan kontrollerde uyulması gereken tedbirler belirtilmekte olup, esnafa ve müşteriye yönelik sosyal mesafe kuralı aynı anda azami 4 metrekarede 1 müşteri bulunması, maske takma, dezenfektan koyma mecburiyeti, vatandaşların kıyma çektirirken sosyal mesafe kuralına uyması ve sırayla alınması ile ilgili uyarılar ve bilgilendirmeler yapılmaktadır. Kasapların ve vatandaşlarımızın belirtilen kurallara uyması Korona virüs salgını riskini azaltacağından büyük önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.

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Sokullu Eczanesi
Luleburgaz
Yaşar Eczanesi
Luleburgaz
Deniz Eczanesi
Buyukkaristiran
Mine Eczanesi
Babaeski
Nergiz Eczanesi
Alpullu
B. Mandıra Eczanesi
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