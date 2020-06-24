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Kırklareli’de maskesiz gezen 23 kişiye 20 bin 700 TL ceza

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 24.06.2020 10:15 | Son Güncelleme

Kırklareli’nin Babaeski ve Vize İlçesinde maskesiz gezdikleri tespit edilen 23 kişiye toplamda 20 bin 700 TL idari para cezası uygulandı.Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra, Alpullu Beldesi ve Katranca köyünde, icra edilen devriye faaliyetleri esnasında, maskesiz dolaştığı tespit edilen 4 şahsa 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282.

Kırklareli’nin Babaeski ve Vize İlçesinde maskesiz gezdikleri tespit edilen 23 kişiye toplamda 20 bin 700 TL idari para cezası uygulandı.
Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra, Alpullu Beldesi ve Katranca köyünde, icra edilen devriye faaliyetleri esnasında, maskesiz dolaştığı tespit edilen 4 şahsa 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi kapsamında kişi başı 900 TL olmak üzere toplamda 3 bin 600 TL idari para cezası uygulandı.
Vize İlçesi Kıyıköy beldesinde de Kovid-19 korona virüs kapsamında icra edilen devriye faaliyeti esnasında, maskesiz olarak dolaşan 19 şahsa 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi kapsamında, kişi başı 900 TL olmak üzere toplamda 17 bin 100 TL idari para cezası uygulandı.

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05:30
Öğle
13:19
İkindi
17:20
Akşam
20:57
Yatsı
22:51

Kırklareli Nöbetçi Eczaneler24 Haziran Çarşamba

Bulvar Eczanesi
Merkez
Bilge Eczanesi
Luleburgaz
Can Eczanesi
Buyukkaristiran
Yeşim Eczanesi
Babaeski
Nergiz Eczanesi
Alpullu
B. Mandıra Eczanesi
Buyukmandira
Başak Eczanesi
Demirkoy
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