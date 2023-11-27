Kırklareli’de motosiklet ve elektrikli bisikletlerin trafiğe çıkış yasağı kaldırıldı

Kırklareli Valiliği tarafından dün olumsuz hava şartları sebebiyle motosiklet, elektrikli bisiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı getirilmişti. Valilikten yapılan açıklamada, beklenen kuvvetli rüzgar, fırtına ve yağışlar nedeniyle kentte alınan tedbirlerin Meteoroloji verilerine göre yeniden değerlendirildiği bildirilerek, yasaklanan motosiklet, elektrikli bisiklet ve motokuryelere yönelik yasağın kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, kurallara rivayet eden Kırklareli halkına teşekkür edildi.

