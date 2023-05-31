YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Kırklareli’de otomobil ile tanker çapıştı: Tanker sürücüsünü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri kurtardı

Kırklareli’de otomobil ile tanker çapıştı: Tanker sürücüsünü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri kurtardı

31.05.2023 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli’de otomobil ile tankerin çarpışması sonucu sıkışan tanker sürücüsü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kırklareli’de otomobil ile tanker çapıştı: Tanker sürücüsünü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri kurtardı

Alınan bilgiye göre, İnece beldesi yakınlarında 34 EN 3039 plakalı Ö.D. idaresindeki tanker ile 39 AAN 175 plakalı R.E. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tanker devrildi. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tankerde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkarıldı. Yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Öte yandan, tankerde yüklü peynir altı suları etrafa döküldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kırklareli'nde otomobille çarpışan tankerin sürücüsü yaralandıKırklareli'nde otomobille çarpışan tankerin sürücüsü yaralandı
Antalya'da silahlı saldırıda iki kişi yaralandıAntalya'da silahlı saldırıda iki kişi yaralandı
Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandıDiyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Kırklareli

Kırklareli Namaz Vakitleri 31 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:35
Sabah
05:33
Öğle
13:14
İkindi
17:14
Akşam
20:45
Yatsı
22:34

Kırklareli Nöbetçi Eczaneler31 Mayıs Çarşamba

Mine eczanesi
Babaeski
Serap eczanesi
Babaeski
Pişkin eczanesi
Luleburgaz
Aydin eczanesi
Vize
Deniz eczanesi
Luleburgaz
Nergiz eczanesi
Babaeski
Ayten eczanesi
Pinarhisar
Tümünü Göster
Kırklareli ECZANELER
Kırklareli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Annesinin cansız bedeniyle 6 yıl boyunca yaşadı! Nedeni ‘pes’ dedirtti

Annesinin cansız bedeniyle 6 yıl boyunca yaşadı! Nedeni ‘pes’ dedirtti

Seçim sonrası Birce Akalay'dan Kılıçdaroğlu paylaşımı!

Seçim sonrası Birce Akalay'dan Kılıçdaroğlu paylaşımı!

Pierre Cardin çantada kısa süreliğine 1000 TL üzeri indirim!

Pierre Cardin çantada kısa süreliğine 1000 TL üzeri indirim!

Şaka yapmak istemişti! Bir anda kanlar içinde kaldı

Şaka yapmak istemişti! Bir anda kanlar içinde kaldı

Üvey annesinin arabada unuttuğu 1 yaşındaki çocuk öldü

Üvey annesinin arabada unuttuğu 1 yaşındaki çocuk öldü

Puma spor ayakkabıda 950 TL'nin üzerinde indirim!

Puma spor ayakkabıda 950 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.