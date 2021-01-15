Kırklareli’de su ürünleri denetlendi

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından su ürünleri denetlendi.

Sürdürülebilir su ürünleri avcılığının sağlanması amacıyla İl Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekiplerince, Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde balıkçı barınağında su ürünleri kontrol ve denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde asgari avlanabilir balık boyları, av araçları uygunluğu ve ruhsat izin belgeleri kontrol edildi.

Gerçekleştirilen denetimlerle, sürdürülebilir su ürünleri avcılığının sağlanmasının ve su ürünleri kaynaklarının korunmasının hedeflendiği bildirildi.

