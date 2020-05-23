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Kırklareli’de tarımsal istatistik çalışmaları TÜİK sisteminde

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 23.05.2020 18:20 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri tarafından, Kırklareli’ye bağlı köylerde örte altı tarımı ve açıkta sebze yetiştiriciliği yapan üreticilerden alınan istatistik veriler, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) sistemine girildi.Kırklareli Karım ve Orman İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Tarımsal istatistik çalışmaları kapsamında Kızılcıkdere ve Deveçatağı köylerinde örtü altı tarımı ve açıkta sebze yetiştiriciliği yapan üreticiler; Kordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Hasan Doğan, Ziraat Mühendisi Çağlar Çağlar Ayhan ve Tekniker Birgül Kılıç’ın katılımıyla ziyaret edildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri tarafından, Kırklareli’ye bağlı köylerde örte altı tarımı ve açıkta sebze yetiştiriciliği yapan üreticilerden alınan istatistik veriler, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) sistemine girildi.
Kırklareli Karım ve Orman İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Tarımsal istatistik çalışmaları kapsamında Kızılcıkdere ve Deveçatağı köylerinde örtü altı tarımı ve açıkta sebze yetiştiriciliği yapan üreticiler; Kordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Hasan Doğan, Ziraat Mühendisi Çağlar Çağlar Ayhan ve Tekniker Birgül Kılıç’ın katılımıyla ziyaret edildi. Elde edilen verilerin TÜİK sistemine veri girişi yapılarak, istatistik verileri oluşturuldu. İstatistik çalışmaları kapsamında çiftçi ziyaretleri yapılmaya devam edilecektir” ifadelerine yer verildi.

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