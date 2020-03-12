Kırklareli’deki ticarethane ve sanayilere indirimli elektrik

Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş. (TREPAŞ) ile Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) ile arasında elektrikte indirim protokolü imzalandı.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası, TREPAŞ ile yaptığı anlaşma gereği oda üyesi sanayi kuruluşları ve ticarethanelere elektriği indirimli sağlayacak. İmzalanan anlaşma çerçevesinde TREPAŞ, oda üyesi olan ticarethane ve sanayi kuruluşlarına elektrikte hem indirim uygulayıp hem de tarifeye gelebilecek zamlardan etkilenmemeleri için 12 ay boyunca sabitleyecek.

TREPAŞ Satış ve Müşteri Hizmetleri Müdürü Nihat Ülkücü, imza töreninde yaptığı konuşmada, ticarethane ve sanayi müşterilerine destek olmak istediklerini belirterek, bunun için aktif elektrik birim fiyatlarını, mevcut ulusal tarifenin altına çektiklerini ve KTSO üyeleri için fiyatları 12 boyunca sabitlediklerini ifade etti. Ülkücü, “KTSO ile imzaladığımız protokolün hayırlı olmasını diliyorum. Amacımız uzun yıllar hizmet vereceğimiz tüm müşterilerimize daha kaliteli ve sürdürülebilir hizmet vermektir” dedi.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası binasında gerçekleştirilen imza törenine, TREPAŞ Satış ve Müşteri Hizmetleri Müdürü Nihat Ülkücü, Tahakkuk Tahsilat, Kırklareli ve Edirne Müşteri Hizmetleri Müdürü Burak Savaş, Kurumsal Satış Takım Lideri Nail Ürkmez ile Kırklareli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık, Meclis Başkanı İsmail Hakkı Özsan katıldı.



