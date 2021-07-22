YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Kırklareli'nde 104 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Kırklareli'nde 104 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

22.07.2021 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde 104 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde jandarma ekiplerince ayçiçeği tarlalarında ele geçirilen 104 bin kök Hint keneviri yakılarak imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Babaeski ilçesinin Nadırlı köyünde Y.U. ve H.K'ye ait ayçiçeği ekili tarlalarda kendiliğinden yetiştiği belirlenen Hint keneviri olduğu bilgisini aldı.

Tarlalarda yapılan incelemede boyları 20-250 santimetre arasında 104 bin kök Hint keneviri tespit edildi.

Ekipler, kenevirleri olay yerinde yakarak imha etti.

İl Jandarma Komutanlığına götürülen tarla sahiplerinin ifadesine başvuruldu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüste 4. dalga uyarısı: Bağıra bağıra "Geliyorum" diyorKoronavirüste 4. dalga uyarısı: Bağıra bağıra "Geliyorum" diyor
PARTNERKadrosu yıldızlar geçidi gibi! Cem'in merakla beklenen dizisinden yeni kareler geldiKadrosu yıldızlar geçidi gibi! Cem'in merakla beklenen dizisinden yeni kareler geldi
Kırklareli'nde gurbetçilerin bulunduğu 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralıKırklareli'nde gurbetçilerin bulunduğu 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Kırklareli

Kırklareli Namaz Vakitleri 22 Temmuz Perşembe

İmsak
03:56
Sabah
05:49
Öğle
13:23
İkindi
17:21
Akşam
20:47
Yatsı
22:31

Kırklareli Nöbetçi Eczaneler22 Temmuz Perşembe

Gönül Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Luleburgaz
Şenay Eczanesi
Luleburgaz
Can Eczanesi
Buyukkaristiran
Basar Eczanesi
Babaeski
Nergız Eczanesi
Alpullu
Serap Eczanesi
Buyukmandira
Tümünü Göster
Kırklareli ECZANELER
Kırklareli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Trabzonspor'dan Faruk Can Genç'in sağlık durumuyla ilgili açıklama:

Trabzonspor'dan Faruk Can Genç'in sağlık durumuyla ilgili açıklama:

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kayseri'de depremde hasar gören cami ibadete kapatıldı

Kayseri'de depremde hasar gören cami ibadete kapatıldı

Kars'ta hayvan otlatma kavgası: 8 yaralı

Kars'ta hayvan otlatma kavgası: 8 yaralı

Çaykur Rizespor, Bryan Dabo ile 3 yıllık anlaşma sağladı

Çaykur Rizespor, Bryan Dabo ile 3 yıllık anlaşma sağladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.