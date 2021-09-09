Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla giren 11 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Üsküp beldesi ile Kofçaz ilçesinde göçmenler olduğu bilgisine ulaştı. Bölgede çalışma yapan ekipler Afganistan uyruklu 11 göçmeni yakaladı.

İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



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