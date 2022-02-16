YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Kırklareli'nde 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kırklareli'nde 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

16.02.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, hakkında "uyuşturucu imal ve ticareti" ile 14 ayrı suçtan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.S'nin evinde saklandığı tespit edildi.

Sık sık adres değiştirdiği belirlenen hükümlü Y.S. saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trakya'da son yağışlar barajların su seviyesini artırdıTrakya'da son yağışlar barajların su seviyesini artırdı
Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu, Trabzonspor maçına ilişkin açıklamalarda bulundu:Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu, Trabzonspor maçına ilişkin açıklamalarda bulundu:
Kırklareli'nde otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi öldüKırklareli'nde otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
Kırklareli

Kırklareli Namaz Vakitleri 18 Şubat Cuma

İmsak
06:30
Sabah
07:56
Öğle
13:30
İkindi
16:25
Akşam
18:54
Yatsı
20:15
Kırklareli ECZANELER
Kırklareli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çayını içtiğiniz an etkisini göstermeye başlıyor

Çayını içtiğiniz an etkisini göstermeye başlıyor

Prostat yorumu olay oldu! "İlişkiye..."

Prostat yorumu olay oldu! "İlişkiye..."

Hande Erçel'in kış tarzına hayran olanlara özel kombin önerileri

Hande Erçel'in kış tarzına hayran olanlara özel kombin önerileri

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Beynini yaktırmış! Bomba alkol itirafı

Beynini yaktırmış! Bomba alkol itirafı

Tiktoktan keşfettiğimiz, çok işe yarayan ancak hiç bilinmeyen ürünler!

Tiktoktan keşfettiğimiz, çok işe yarayan ancak hiç bilinmeyen ürünler!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.