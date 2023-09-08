Kırklareli’nde 140 litre kaçak içki ele geçirildi

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca, Lüleburgaz, Demirköy ve Babaeski ilçelerinde yaptıkları çalışmada, 140 litre alkollü içki, 6 gram kubar esrar, 18 adet tabanca fişeği, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet tabanca ele geçirildi.
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