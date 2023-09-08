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Kırklareli’nde 140 litre kaçak içki ele geçirildi

08.09.2023 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli’nde jandarma ekiplerince 140 litre, kaçak içki, tabanca ve kubar esrar ele geçirdi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca, Lüleburgaz, Demirköy ve Babaeski ilçelerinde yaptıkları çalışmada, 140 litre alkollü içki, 6 gram kubar esrar, 18 adet tabanca fişeği, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet tabanca ele geçirildi.

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Serap eczanesi
Babaeski
Basak eczanesi
Demirkoy
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Luleburgaz
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