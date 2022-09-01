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Kırklareli'nde 16 düzensiz göçmen yakalandı

01.09.2022 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde 16 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 16 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinin Topçular köyünde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, bölgede yaptığı denetimde R.A.A'nın yönetimindeki aracı durdurdu. Yapılan aramada 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla R.A.A. gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Kırklareli jandarma komutanlığı

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