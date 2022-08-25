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Kırklareli'nde 20 düzensiz göçmen yakalandı

25.08.2022 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde 20 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 20 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinin Ahmetler köyü ile Demirköy ilçesinin Avcılar köyünde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, Afganistan ve Suriye uyruklu 2'si çocuk 20 düzensiz göçmeni tespit etti.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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Kırklareli jandarma yakalandı

Kırklareli Namaz Vakitleri 27 Ağustos Cumartesi

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