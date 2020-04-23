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Kırklareli'nde 23 Nisan doğumlu öğrencilere pasta sürprizi

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 23.04.2020 12:48 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde 23 Nisan doğumlu öğrencilere pasta sürprizi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan öğrencilere Türk bayrağı hediye etti, 23 Nisan doğumlulara da pasta gönderdi.

Vali Yardımcısı Emre Öztürk, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Hüseyin Kalkan ve İstiklal Ortaokulu Müdürü Nejat Büyükyakalı,14 yaşındaki öğrenci Çağrı Tolun ile 7 yaşındaki Necip Hatı'nın evlerine gitti.

Öztürk ile beraberindekiler, öğrencilere pastalarını verdi. Sürprizle karşılaşan öğrenciler, büyük mutluluk yaşadı.

Emre Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evlerinden çıkamayan ve 23 Nisan'da doğan 32 çocuğa ziyarette bulunarak pasta vereceklerini söyledi.

Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın evlerde kutlandığını ifade eden Öztürk, vatandaşların dışarı çıkmamasını istedi.

Yeni tip koronavirüs salgınının en kısa sürede sona ereceğine inandığını belirten Öztürk, duyarlılık gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

Öztürk, Valilik tarafından yaklaşık 5 bin Türk bayrağının öğrencilere dağıtıldığını sözlerine ekledi.

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23 Nisan Bayram Doğum Kırklareli pasta

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Kırklareli Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
04:35
Sabah
06:12
Öğle
13:14
İkindi
17:02
Akşam
20:07
Yatsı
21:37

Kırklareli Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Serkan Eczanesi
Merkez
Hongurlar Eczanesi
Luleburgaz
Yaşar Eczanesi
Luleburgaz
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