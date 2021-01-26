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Kırklareli'nde 24 sığınmacı yakalandı

26.01.2021 09:36 | Son Güncelleme:
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Kırklareli'nde 24 sığınmacı yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla giren 24 sığınmacı yakalandı.

Jandarma ekipleri, Kofçaz ilçesinin Tatlıpınar ve Malkoçlar köylerinde yabancı uyruklu iki grubun olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, Malkoçlar köyünde A.U. idaresindeki minibüste 16, Tatlıpınar köyünde ormanlık alanda 8 sığınmacıyı yakaladı.

Filistin ve Suriye uyruklu 24 yabancı uyruklu Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili A.U. gözaltına alındı.

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