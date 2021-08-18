Kırklareli'nde 24 yabancı uyruklu yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 24 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinin Malkoçlar köyü ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yabancı uyrukluların olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, Irak, Suriye ve Afganistan uyruklu 2'si çocuk 24 yabancı uyrukluyu yakaladı.

İşlemleri tamamlanan 24 kişi, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.



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