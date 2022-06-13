Kırklareli'nde 3. kattaki balkondan düşen bebek yaralandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde balkondan düşen 1 yaşındaki bebek yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çayır Sokağı'ndaki üçüncü kattaki evlerinin balkonunda oynayan Bahri Alkan, buradan beton zemine düştü.

Yaralanan bebek, 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen bebeğin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.



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