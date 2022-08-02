Kırklareli'nde 30 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 30 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinin Kocayazı ve Ahlatlı köylerinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, 3 bölgede Afganistan, Filistin ve Suriye uyruklu 30 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Düzensiz göçmenleri yurt dışına çıkarmaya çalıştığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.



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