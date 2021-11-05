Kırklareli'nde 4 bin 881 litre kaçak içki ele geçirildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 bin 881 litre kaçak içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde kaçak içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, 4 adrese düzenlediği operasyonda 4 bin 881 litre kaçak içki, üzüm ayıklama ve fermente düzeneği, sıkma, şişe doldurma makineleri ile bin 592 boş şişe ele geçirdi.
Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
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