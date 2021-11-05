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  4. Kırklareli'nde 4 bin 881 litre kaçak içki ele geçirildi

Kırklareli'nde 4 bin 881 litre kaçak içki ele geçirildi

05.11.2021 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 bin 881 litre kaçak içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde kaçak içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, 4 adrese düzenlediği operasyonda 4 bin 881 litre kaçak içki, üzüm ayıklama ve fermente düzeneği, sıkma, şişe doldurma makineleri ile bin 592 boş şişe ele geçirdi.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nde 4 ton 881 kilo kaçak içki ele geçirildi

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İmsak
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Sabah
07:41
Öğle
13:00
İkindi
15:42
Akşam
18:09
Yatsı
19:31

Kırklareli Nöbetçi Eczaneler 5 Kasım Cuma

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Merkez
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Luleburgaz
Deniz Eczanesi
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