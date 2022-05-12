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Kırklareli'nde 4 düzensiz göçmen yakalandı

12.05.2022 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde 4 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 4 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinin Terzidere köyünde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, bölgedeki 4 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdiğini belirledi.

Düzensiz göçmenler, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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