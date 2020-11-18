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Kırklareli'nde 400 litre sahte içki ele geçirildi

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 18.11.2020 16:41 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde 400 litre sahte içki ele geçirildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda 400 litre sahte içki ile 620 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı şüphelilerin piyasaya sahte içki ve kaçak tütün sürdüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Lüleburgaz ilçesinin Büyükmandıra beldesinde bir araçta 400 litre sahte içki ele geçirdi, bir şüpheliyi yakaladı.

Babaeski ilçesinin Müsellim köyü yakınlarında bir kamyonette 620 kilogram tütün ele geçiren ekipler, 2 zanlıyı gözaltına aldı.

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