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Kırklareli'nde 409 bin 28 kök Hint keneviri ele geçirildi

16.08.2021 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde 409 bin 28 kök Hint keneviri ele geçirildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki ayçiçeği tarlalarında 409 bin 28 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Ertuğrul ve Karaağaç köylerinde ayçiçeği tarlalarında kendiliğinden yetiştiği belirtilen Hint keneviri olduğu bilgisini aldı.

Bölgede yapılan incelemede 5-10 santimetre boylarında 409 bin 28 kök Hint keneviri tespit edildi. Ekipler, kenevir bitkilerini olay yerinde yakarak imha etti.

3 tarla sahibi, ifadelerine başvurulmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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