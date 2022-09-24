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Kırklareli'nde 45 düzensiz göçmen yakalandı

24.09.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 45 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demircihalil köyünde yaptığı yol uygulamasında 6 araçta Suriye, Fas ve Afganistan uyruklu 45 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Ekipler göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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