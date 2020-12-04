Kırklareli’nde 56 saatlik sessizlik

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında bu akşam saat 21.00’de başlayan ve pazartesi sabah saat 05.00’e kadar sürecek olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından hafta içi her gün saat 21.00 ile 05.00 arasında, hafta sonu ise cuma akşamı 21.00 ile Pazartesi 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını duyurmuştu. Hafta sonu pazartesi sabah saat 05.00’e kadar uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibariyle başladı.

Yasağın başlamasıyla birlikte Kırklareli’nin sokak ve caddelerinde büyük bir sessizlik hakim oldu.

