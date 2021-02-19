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Kırklareli’nde 56 saatlik sokağa çıkma yasağı başladı

19.02.2021 21:30 | Son Güncelleme:
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Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması Kırklareli’nde saat 21.00 itibarıyla başladı.Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı saat 21.00 itibarıyla başladı.

Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması Kırklareli’nde saat 21.00 itibarıyla başladı.
Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı saat 21.00 itibarıyla başladı. Görevlilerin haricinde kimsenin dışarda olmadığı kentte trafik de en düşük seviyeye düştü. Kırklareli’nin en işlek caddelerinden olan Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, Cumhuriyet Meydanı ve İstasyon caddesi sessizliğe büründü.
Güvenlik güçleri sorumluluk bölgelerinde denetimlerini sürdürüyor. Sokağa çıkma kısıtlaması 15 Şubat Pazartesi 05.00’te sona erecek.

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Kırklareli Namaz Vakitleri 19 Şubat Cuma

İmsak
06:28
Sabah
07:54
Öğle
13:30
İkindi
16:26
Akşam
18:56
Yatsı
20:16

Kırklareli Nöbetçi Eczaneler19 Şubat Cuma

Emek Eczanesi
Merkez
Sibel Eczanesi
Luleburgaz
Can Eczanesi
Buyukkaristiran
Yeşim Eczanesi
Babaeski
Nergiz Eczanesi
Alpullu
B. Mandıra Eczanesi
Buyukmandira
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