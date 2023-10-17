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Kırklareli'nde 6 düzensiz göçmen yakalandı

17.10.2023 10:21 | Son Güncelleme:
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Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 6 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ile jandarma ekipleri, düzensiz göçle mücadeleyi sürdürüyor.

Polis ekipleri, Doğu Mahallesi'nde şüphelendikleri hafif ticari aracı durdurmak istedi.

Sürücüsü "dur" ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu durdurulan araçta 2 düzensiz göçmen yakalandı.

Araç sürücüsü olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Öte yandan jandarma ekipleri de Kofçaz ilçesinde de 4 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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