Kırklareli'nde 6 düzensiz göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ile jandarma ekipleri, düzensiz göçle mücadeleyi sürdürüyor.
Polis ekipleri, Doğu Mahallesi'nde şüphelendikleri hafif ticari aracı durdurmak istedi.
Sürücüsü "dur" ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu durdurulan araçta 2 düzensiz göçmen yakalandı.
Araç sürücüsü olay yerinden yaya olarak kaçtı.
Öte yandan jandarma ekipleri de Kofçaz ilçesinde de 4 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.