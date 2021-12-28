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Kırklareli'nde 645 litre kaçak içki ele geçirildi, 16 şüpheli yakalandı

28.12.2021 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde 645 litre kaçak içki ele geçirildi, 16 şüpheli yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde polis ekiplerince bazı ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 645 litre kaçak içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 20-27 Aralık'ta belirlenen bazı ikamet ve iş yerlerine yönelik kaçak içki operasyonu düzenledi.

Operasyonda 26 litre etil alkol, 645 litre kaçak içki, 128 paket gümrük kaçağı sigara, 78 puro ile 460 makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kırklareli

Kırklareli Namaz Vakitleri 28 Aralık Salı

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