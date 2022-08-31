YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Kırklareli'nde 8 ayda 2 bin 419 Afganistan uyruklu sınır dışı edildi

Kırklareli'nde 8 ayda 2 bin 419 Afganistan uyruklu sınır dışı edildi

31.08.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde 8 ayda 2 bin 419 Afganistan uyruklu sınır dışı edildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde 8 ayda 2 bin 419 Afganistan uyruklu sınır dışı edildi.

Alınan bilgiye göre, düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan düzensiz göçmenler işlemleri tamamlanana kadar Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'nde tutuluyor.

Gerekli işlemleri tamamlanan yabancı uyruklular Göç İdaresi Başkanlığının düzenlediği seyahat belgesiyle sınır dışı edilmek için İstanbul Havalimanına götürülüyor.

Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü 8 ayda 2 bin 419 Afganistan uyrukluyu sınır dışı etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyorBüyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor
Bakan Varank, TEKNOFEST KARADENİZ'de Resul Dindar konserinde sahneye çıktıBakan Varank, TEKNOFEST KARADENİZ'de Resul Dindar konserinde sahneye çıktı
Afyonkarahisar'da ticari taksinin tıra çarpması sonucu 2 kişi öldüAfyonkarahisar'da ticari taksinin tıra çarpması sonucu 2 kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
Kırklareli

Kırklareli Namaz Vakitleri 31 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:57
Sabah
06:29
Öğle
13:17
İkindi
16:58
Akşam
19:55
Yatsı
21:21
Kırklareli ECZANELER
Kırklareli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Üç haftalık bebeğini sattı! “İşlerimi aksatıyor”

Üç haftalık bebeğini sattı! “İşlerimi aksatıyor”

Alkol testi istediler! Yürümeyi değil dans etmeyi seçince...

Alkol testi istediler! Yürümeyi değil dans etmeyi seçince...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Kokpitte pilotlar arasında kavga çıktı! Mürettebat araya girdi

Kokpitte pilotlar arasında kavga çıktı! Mürettebat araya girdi

Kalçasını kaldıran elbisesiyle poz verdi! Fiyatı dudak uçuklattı

Kalçasını kaldıran elbisesiyle poz verdi! Fiyatı dudak uçuklattı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.