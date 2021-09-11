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Kırklareli'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı

11.09.2021 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 8 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ile Kofçaz ilçesinin Terzidere köyünde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, Fas ve Afganistan uyruklu 8 kişiyi yakaladı.

Terzidere köyünde yakalanan Fas uyruklu 4 düzensiz göçmen, Bulgaristan'da darbedilip Türkiye'ye gönderildiklerini öne sürdü.

İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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