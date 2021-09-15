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Kırklareli'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı

15.09.2021 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 8 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şevket Dingiloğlu Parkı'nda göçmen olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler Fas, Cezayir ve Lübnan uyruklu 8 kişiyi yakaladı.

Aralarında 8 aylık hamile olan kadın sağlık kontrolü yapılmak üzere Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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Kırklareli Nöbetçi Eczaneler15 Eylül Çarşamba

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